Üsküdar Belediyesi, Rıse-Üsküdar Projesiyle İklim Dirençliliği İçin İlk Adımı Attı - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi, Rıse-Üsküdar Projesiyle İklim Dirençliliği İçin İlk Adımı Attı

01.07.2026 16:22  Güncelleme: 17:39
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Üsküdar Belediyesi, AB destekli Pathways2Resilience programı kapsamında RISE-Üsküdar projesinin açılışını yaptı. Projeyle iklim değişikliğine karşı dirençli kent vizyonu bilimsel veriler ışığında ele alınırken, sel, taşkın ve kentsel ısı adası riskleri değerlendirildi.

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi, AB destekli Pathways2Resilience (P2R) programı kapsamında hayata geçirilen RISE-Üsküdar projesinin açılış toplantısı ve çalıştayına ev sahipliği yaptı. Etkinlikte; iklim değişikliğine karşı dirençli kent vizyonu bilimsel veriler ışığında ele alınırken, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uzmanlar ortak akılla Üsküdar'ın iklim uyum stratejilerini değerlendirdi.

P2R programı kapsamında Beyaz Salon'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) destekli RISE-Üsküdar projesinin açılış toplantısı ve çalıştayının açılış konuşmasını yapan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, kent yönetiminde uzun vadeli planlamanın önemine dikkati çekerek, iklim değişikliğinin artık göz ardı edilemeyecek bir gerçek olduğunu vurguladı.

Dedetaş, "İstanbul'u ve Üsküdar'ı geleceğe hazırlarken en çok önem verdiğimiz konulardan biri 2050 vizyonudur. Kentleri yönetirken bilimsel gerçekleri esas alıyor, kararlarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. İklim değişikliğini bir gerçeklik olarak kabul ediyor ve tüm çalışmalarımızı bu çerçevede planlıyoruz" dedi.

"EMİSYONLARIMIZIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ ENERJİ TÜKETİMİNDEN KAYNAKLANIYOR"

2024 yılı sera gazı emisyon envanterinin tamamlandığını belirten Dedetaş, çevre ve iklim politikalarının belediye yönetiminin temel öncelikleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Hazırladığımız sera gazı emisyon envanteri, emisyonlarımızın önemli bir bölümünün enerji tüketiminden kaynaklandığını ortaya koydu. Bu veriler doğrultusunda öncelikli çalışma alanlarımızı belirledik ve iklim odaklı politikalarımızı bilimsel veriler ışığında şekillendiriyoruz" diye konuştu.

"ATIKSIZ PAZAR PROJESİ İKLİM MÜCADELESİNİN EN SOMUT ÖRNEKLERİNDEN BİRİ"

Üsküdar Belediyesi'nin çevre alanındaki çalışmalarına da değinen Dedetaş, Atıksız Pazar Projesi'nin sürdürülebilir kent anlayışının önemli örneklerinden biri olduğunu belirterek, "Atıksız Üsküdar Pazar Projesi ile semt pazarlarında ortaya çıkan organik atıkları komposta dönüştürüyor, bu değerli organik materyali yeniden doğaya kazandırıyoruz. Döngüsel ekonomi anlayışıyla yürüttüğümüz bu çalışma, iklim değişikliğiyle mücadelede en somut uygulamalarımızdan biridir" ifadelerini kullandı.

Dedetaş ayrıca Üsküdar Belediyesi'nin uluslararası iklim çalışmaları kapsamında önemli başarılar elde ettiğini belirterek, Avrupa Birliği destekli programlar ve sürdürülebilirlik odaklı projeler sayesinde belediyenin uluslararası ölçekte de örnek gösterilen uygulamalara imza attığını söyledi.

İKLİM TEMALI KUM SANATI GÖSTERİSİ İLGİ GÖRDÜ

Açılış konuşmasının ardından iklim değişikliği temalı kum sanatı gösterisi gerçekleştirildi. Programda daha sonra Üsküdar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Pelin Kıvrıkoğlu, projenin kurumsal çerçevesine ilişkin sunum yaptı. Ardından İklim Gönüllüleri Derneği temsilcileri tarafından RISE-Üsküdar ve Pathways2Resilience projesinin hedefleri, yol haritası ve uygulama süreci katılımcılarla paylaşıldı.

SEL, TAŞKIN VE KENTSEL ISI ADASI RİSKLERİ MASAYA YATIRILDI

Programın ikinci bölümünde gerçekleştirilen etkileşimli çalıştayda, Üsküdar için hazırlanan sel, taşkın ve kentsel ısı adası etkilerine yönelik analizler haritalar üzerinden değerlendirildi. İklim Gönüllüleri Derneği ile Üsküdar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü moderatörlüğünde yürütülen çalıştayda; iklim risk analizleri, iklime dayanıklılık stratejileri ve uygulanabilecek çözüm önerileri kamu kurumları, uzmanlar ve paydaşların katılımıyla ortak akıl çerçevesinde ele alındı.

RISE-Üsküdar açılış toplantısı ve çalıştayı, Üsküdar Belediyesi'nin yürüttüğü ilk proje başlangıç etkinliği olmasının yanı sıra ilçenin iklim dirençliliğini artırmaya yönelik katılımcı planlama sürecinin de ilk adımını oluşturdu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi, Rıse-Üsküdar Projesiyle İklim Dirençliliği İçin İlk Adımı Attı - Son Dakika

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