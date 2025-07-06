Üsküdar\'da Ağaç Cipin Üzerine Devrildi

ÜSKÜDAR'da refüjdeki ağaç, park halindeki cipin üzerine devrildi. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, araçta hasar oluştu.

Olay 15.00 sıralarında Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Refüj üzerindeki büyük bir ağaç, henüz bilinmeyen bir sebeple kökünden kırılarak yol kenarında park halinde olan 34 NFN 100 plakalı cipin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek cipin üzerinden kaldırdı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, cipte maddi hasar oluştu.