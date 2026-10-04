Üsküdar'da aracından inip saldıran sürücüye 180 bin lira para cezası uygulandı - Son Dakika
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Üsküdar'da aracından inip saldıran sürücüye 180 bin lira para cezası uygulandı

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Üsküdar'da 2 Ekim'de aracından inip başka bir sürücünün aracına yumrukla saldıran sürücü gözaltına alındı. Sürücüye 180 bin lira para cezası uygulanırken ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edildi; adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Üsküdar'da trafikte aracından inerek başka bir sürücünün aracına saldıran kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 Ekim'de Üsküdar'da meydana gelen "mala zarar verme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarına ilişkin çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde seyir halindeki N.A'nın (40) sevk ve idaresindeki aracın başka bir arabanın yanına yaklaştığı, devamında diğer aracın sürücüsü İ.B'nin (39) arabadan inerek N.A'nın aracını yumruklayıp saldırıda bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerce yakalanan sürücü İ.B. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca İ.B'nin sürücü belgesine 60 gün el konuldu, kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi.

Hakkında "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından işlem yapılan sürücü İ.B'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
3. SayfaÜsküdarGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da aracından inip saldıran sürücüye 180 bin lira para cezası uygulandı - Son Dakika
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