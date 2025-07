Üsküdar\'da Arkadaş Katliamı

ÜSKÜDAR'da S.A., misafir olarak evine gittiği arkadaşı Sırrı Can Şimşek'İ (27) silahla öldürdükten sonra kaçtı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Zeynep Kamil Mahallesi'ndeki evine yeni taşınan Sırrı Can Şimşek'in evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı S. A. sabaha karşı Sırrı Can Şimşek'in evine geldi. İkili arasında bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Sırrı Can Şimşek, arkadaşı S.A.'nın silahından çıkan kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı S.A, Sırrı Can Şimşek'i vurduktan sonra evden çıkarak kaçtı. Sırrı Can Şimşek'in cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şimşek'in cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi ve arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.