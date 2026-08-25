İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi - Son Dakika
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İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi
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İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AK Partili meclis üyelerinin itirazı üzerine Üsküdar Belediye Başkanvekili seçiminde yürütmeyi durdurdu. Karara, Başkanvekili Sibel Tan Çetinkaya'nın avukatlarının 7 gün içinde itiraz edeceği öğrenildi.

(İSTANBUL) İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan ve Sibel Tan Çetinkaya'nın başkanvekili olarak seçilmesiyle sonuçlanan oylamayla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. AK Partili meclis üyelerinin itirazı üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararına Çetinkaya'nın avukatlarının 7 gün içinde itiraz edeceği öğrenildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın 4 hafta önce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan ve yaklaşık 5 saat süren seçimi CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı. Zaman zaman gerilimin arttığı, tartışmaların yaşandığı seçimin 4. turunda Sibel Tan Çetinkaya geçerli oyların 22'sini, Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oy almıştı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA İTİRAZ YOLU AÇIK

Seçimin ardından, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sebepsiz yere bazı oyların geçersiz sayıldığını öne sürerek sonuca itiraz edeceklerini açıklamıştı. AK Partili meclis üyelerinin itirazını İstanbul 2. İdare Mahkemesi sonuçlandırdı ve 'telafisi güç zararlar oluşabileceği' gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, 7 gün içinde itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

İdare Mahkemesi kararına Üsküdar Belediye Başkanvekili Sibel Tan Çetinkaya'nın avukatlarının itiraz edeceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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