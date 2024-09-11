Üsküdar\'da Filistin İçin Dua Programı

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Üsküdar'da, YediHilal Derneği tarafından "Filistinli kardeşlerimiz için dua" programı düzenledi.

Derneğin "Yatsıya Kadar" etkinliği kapsamında Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde akşam namazının ardından cami avlusunda toplanan cemaat, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinliler için dua etti, Salavat-ı Şerif okudu ve ilahiler söyledi.

YediHilal Derneği İstanbul İl Temsilcisi Muhammed Fatih Aktı, AA muhabirine, "Yatsıya Kadar" etkinliğini iki yıla yakın süredir yaptıklarını söyledi.

Akşam namazında camide buluşup yatsıya kadar ilahiler okuduklarını belirten Aktı, "7 Ekim 2023'ten bugüne İsrail'in zulmü atındaki Filistinlileri unutmak mümkün değil. Yaptığımız bütün programlarda, Filistinli kardeşlerimiz için aşr-ı şerifler okunup dualar ediliyor. Umuyoruz ki bir zerre olsun yaptığımız bu ve diğer programlar, eylemler ve çalışmaların Filistin'in kurtuluşuna vesile olmasında katkısı olur." ifadesini kullandı.

Programa katılan 11 yaşındaki Necmettin Sami Yiğit, camiye Filistin'e destek olmak için geldiğini dile getirerek, "Filistin için çoğu yere, mitinglere de gittim, namazımızı kıldık ve burada dualarımızı dinliyoruz." dedi. Filistinli çocukların bir gün kurtulacaklarına inandığını kaydeden Yiğit, "Onlar için Allah'a dua ettiğimizi söylemek istiyorum." diye konuştu.

Etkinlikte, vatandaşlara su, çay ve hurma ikramı yapıldı, çocuklara ise rüzgar gülü ve balon hediye edildi.