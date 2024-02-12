Üsküdar'da hafif ticari araç kafeye girdi - Son Dakika
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Üsküdar'da hafif ticari araç kafeye girdi

Üsküdar\'da hafif ticari araç kafeye girdi

Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi Üçpınarlar Caddesi'nde, kontrolsüz bir şekilde ilerleyen hafif ticari araç, yol kenarındaki kafeye girdi. Sürücü ve yanındaki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından araç kafeden çıkarıldı.

12.02.2024 00:17
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Üsküdar'da, kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki kafeye girdi.

Küçük Çamlıca Mahallesi Üçpınarlar Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yoldan çıkarak bir kafeye girdi. Kazada sürücü ve yanındaki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hasara neden olan kaza sonrasında araç kafeden çıkarıldı.

Kaynak: AA

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