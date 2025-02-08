Üsküdar\'da Hafif Ticari Araç Kazası: Sürücü Yaralandı

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ÜSKÜDAR D-100 kara yolunda ilerleyen hafif ticari aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında D-100 kara yolu Acıbadem mevki, Harem istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyreden 34 DSP 634 plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, bariyere çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yan yatan araç, ekipler tarafından kaza yerinden kaldırılarak otoparka çekilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.