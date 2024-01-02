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Üsküdar'da inşaat alanında toprak kayması sonucu bina tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika
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Üsküdar'da inşaat alanında toprak kayması sonucu bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Üsküdar'da Talimhane Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu bir binanın önündeki yol çöktü. Binanın tedbir amaçlı boşaltıldığı olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İnşaat alanında çalışma başlatan belediye ekipleri, güvenlik şeridi çekerek güvenlik tedbiri aldı. Olayı gören bekçi ise binada herhangi bir zarar olmadığını belirtti.

Üsküdar\'da inşaat alanında toprak kayması sonucu bina tedbir amaçlı boşaltıldı
02.01.2024 - 04:25,
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Üsküdar'da bir inşaat alanında toprak kayması sonucu bir binanın önündeki yolun çökmesi tehlike oluşturduğu için bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Talimhane Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde bulunan bir inşaatın temel alanındaki istinat duvarının çökmesiyle toprak kayması meydana geldi. İnşaatın yanında bulunan dört katlı binanın önündeki yol gürültüyle çökerken, park halindeki bir motosiklet kayan toprağın altında kaldı.

Binayı hemen boşaltan ve korku yaşayan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek güvenlik tedbiri alırken belediye ekipleri iş makinesiyle çalışma başlattı.

Tehlike oluşturması nedeniyle tedbir amaçlı bina boşaltıldı.

Olayı gören bekçi Hüseyin Gül, "Ben burada vardiya geziyorum. Saatte bir gezerken, çatlaklıklar vardı, yarın müteahhitti ararız söyleriz bir sıkıntı var, dedim. Ondan sonra saat 02.30 gibi bize Manisa'dan kamyon geldi, bir ses duyduk, hemen baktık yan taraf çökmüş. Ben de on dakika sonra oradan geçecektim, biraz ucuz atlattık. Binaya bir zarar yoktu, inşaattaki istinat duvarı çöktüğü için binanın oraya kadar geldi ama binaya zarar olmadı. Binayı boşalttılar, mahsur kalan da yok." diye konuştu.

Kaynak: AA
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