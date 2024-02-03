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Üsküdar'da Kadın Yolcu Taksinin Ücretini Ödemeyince Şoför Tarafından Kaydedildi - Son Dakika
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Üsküdar'da Kadın Yolcu Taksinin Ücretini Ödemeyince Şoför Tarafından Kaydedildi

Üsküdar'da bir kadın yolcu, bindiği taksinin ücretini ödemek istemeyince şoför tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kadın müşteri, sinirlenerek şoföre tekmeler savurdu.

03.02.2024 14:39  Güncelleme: 14:41
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ÜSKÜDAR'da iddiaya göre bir kadın yolcu bindiği taksinin ücretini ödemek istemeyince şoför cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Kendisini çeken şoföre sinirlenen kadın tekmeler savurdu.

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Acıbadem Mahallesi'nde bir cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kadın yolcu bindiği taksiden taksimetre ücretini ödemeden indi. Ücreti ödemek istemeyen müşteri ve taksi şoförü Ahmet Hakan Dinçer arasında tartışma çıktı. Müşteriden ücretini alamayan sürücü Dinçer, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetmeye başladı. Dinçer ücretini ödemeyen müşteriye Taksimetre ücretini öder misin Bunu yayınlayacağım dedi. Kadın müşteri ise Telefonu kapat, sil ödeyeceğim diyerek Dinçer'e tekmeler savurdu. Taraflar, çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşirken o anlar taksi şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Üsküdar\'da Kadın Yolcu Taksinin Ücretini Ödemeyince Şoför Tarafından Kaydedildi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Üsküdar'da Kadın Yolcu Taksinin Ücretini Ödemeyince Şoför Tarafından Kaydedildi - Son Dakika
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