Üsküdar'da Kafede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üsküdar'da Kafede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı

Üsküdar\'da Kafede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı

Üsküdar'daki bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

23.05.2024 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'daki bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki kafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çatışmada hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Bu kişilere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri de sevk edildi.

Valilik'ten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede saat 20.10 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğü belirtildi.

Olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Üsküdar, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Kafede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:52 Son anket yayınlandı CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor
22:44 Finalde Trabzonspor’u 3-2 yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu Finalde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:32 İstanbul’da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
19:18 Bakan Şimşek: Vergi kaçakçılarını ihbar edenlere ikramiye Bakan Şimşek: Vergi kaçakçılarını ihbar edenlere ikramiye
18:48 Ayhan Bora Kaplan’ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu’nun ismi istendi Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu'nun ismi istendi
22:49 PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’ye ceza yağdırdı PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
22:17 Finalde protokol tribünü karıştı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü
21:37 Kendi sahasından aldı, götürdü Onuachu’dan şapka çıkarılacak gol Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu'dan şapka çıkarılacak gol
21:15 Kupa finalinde yaptıklarına bakın Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:04 O anlar kamerada Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 23:07:27. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Kafede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement