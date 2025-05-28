Üsküdar\'da Kaza: Kadın Yaya Yaralandı

ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir yayaya ve park halindeki araca çarptı. Kaza anı, sokaktaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza 25 Mayıs günü Kandilli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki araçtan inen bir kadına, ardından da park halindeki araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın çarpmasıyla metrelerce savrulan ismi öğrenilemeyen kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.