"Üsküdar Yenileniyor" Projesi Kapsamında Birlik Apartmanı'nda Dönüşüm Süreci Başladı

(İSTANBUL) - Üsküdar'daki riskli yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve güvenli konutların inşa edilmesi amacıyla yaşama geçirilen "Üsküdar Yenileniyor" projesi kapsamında Murat Reis Mahallesi Birlik Apartmanı'nda kentsel dönüşüm süreci başladı.

"Üsküdar Yenileniyor" projesi kapsamında önemli bir adım atıldı. Bugüne kadar 13 parselde (34 başvuru) sözleşme ve ön protokol süreci tamamlanırken, toplam bin 280 öneri bağımsız birim için imza aşamasına gelindi."

Murat Reis Mahallesi'nde bulunan Birlik Apartmanı kentsel dönüşüm süreci için imza töreni Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası Beyaz Salon'da gerçekleştirildi. Törene, Üsküdar Belediyesi Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral, KENTAŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve hak sahipleri katıldı.

Bin 280 bağımsız bölüme ulaşıldı

Törende açılış konuşmasını yapan KENTAŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, sürecin vatandaş odaklı ve kamu yararını esas alan bir anlayışla yürütüldüğünü belirterek, "Bireysel avantajlara değil, vatandaşlarımızın geneline hitap eden ve onların yanında duran projeler üretmek hedefiyle çalışıyoruz" dedi.

Akkoyunlu ayrıca bugüne kadar yaklaşık bin 280 bağımsız bölüme ulaşıldığını vurguladı.

Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral ise Üsküdarlıların depreme dirençli ve güvenli yapılarda yaşamalarını hayati önemde gördüklerini belirtti. Aral, bu doğrultuda kentsel dönüşüm çalışmalarında örnek projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Hak sahiplerinden Aysun Kara da "Üsküdar Yenileniyor" projesinde ilk başvurulardan birinin Birlik Apartmanı tarafından yapıldığını belirterek, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve KENTAŞ ile Üsküdar Belediyesi'ne teşekkür etti.

Törende, Nazım Akkoyunlu ile hak sahiplerini temsilen Aysun Kuru imza atarak dönüşüm sürecinin resmiyet kazanmasını sağladı.