Üsküdar\'da Kirazlıtepe Katlı Otoparkı\'nda Yangın Çıktı

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ÜSKÜDAR'da bulunan Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda yangın çıktı. 4 katlı otoparktaki deqora çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı otoparkta söndürle çalışmaları sürüyor
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