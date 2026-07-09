Üsküdar'da Kuyu Çökmesi: 1 Yaralı, 16 Kişi Tahliye

İstanbul Üsküdar'da bir binanın yanındaki kullanılmayan kuyuda çökme meydana geldi.

Küçük Çamlıca Mahallesi Başak Çıkmazı Sokak'ta bir binanın yanındaki kullanım dışı olan eski kuyuda henüz bilinmeyen nedenle çökme oldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin kuyuda inceleme yaptığı sırada toprak kayması gerçekleşti. Bu sırada kuyuya düşen AFAD personeli yaralandı.

Yaralı E.Z. (27) sağlık ekiplerince ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kuyunun yanında bulunan 3 katlı apartmandaki 16 kişi belediye ekipleri tarafından tahliye edildi, bina mühürlendi.

Öte yandan, kuyuda yapılan ölçümlerde herhangi bir kimyasal tespit edilmediği öğrenildi.