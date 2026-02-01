Üsküdar Çocuk Köyü'nde "Minifest 3" Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi tarafından çocuklar ve gençlerin günlük yaşamlarına neşe katmak amacıyla düzenlenen MiniFest'in üçüncüsü, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın katılımıyla Üsküdar Çocuk Köyü'nde coşkuyla gerçekleşti.

Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği MiniFest 3; sanat atölyelerinden sahne gösterilerine, geleneksel oyunlardan konserlere uzanan zengin içeriğiyle minik ziyaretçilere unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinliğe katılan çocuklar hem eğlendi hem de yeni beceriler keşfetti. Festival boyunca Üsküdar Çocuk Köyü, neşe dolu görüntülere sahne oldu.

Açılış konuşmasını yapan Dedetaş, MiniFest'e gösterilen yoğun ilgiden ve Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarından söz etti.

Dedetaş, "Daha önce iki kez gerçekleştirdiğimiz ve toplamda 20 bin Üsküdarlıyı ağırladığımız Minifest etkinlikleri çocuklarımızın ve ailelerinin beğenisini kazandı. Aynı coşku ve neşeyle, çocuk festivali Minifest 3'te bir aradayız. Göreve geldiğimizde ciddi güvenlik ve altyapı eksiklikleri olduğunuzu tespit ettiğimiz Çocuk Köyü'nü kapsamlı bir tadilata almıştık. Minifest 3'le birlikte Çocuk Köyü'müzü çok daha güvenli ve işlevsel yeni haliyle Üsküdarlı çocukların ve ailelerinin hizmetine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Üsküdar Çocuk Köyü'nde çocuklarımız, oyunların yanı sıra yepyeni deneyimler yaşayabilecek"

Çocuk Köyü'nde yapılan altyapı, yeşil alan ve erişilebilirlik düzenlemelerine dikkati çeken Dedetaş, "Çocuk Köyü'ndeki, bin 200 metrekare büyüklüğünde çocuk oyun alanları ve yaklaşık 11 bin metrekarelik yeşil alanda iyileştirmeler yaptık. Toplamda 30 bin metrekarelik açık alanda; doğru yöntemler ve ürünler kullanılarak yapılmayan altyapı imalatlarının büyük bir bölümü değiştirdik. Gerekli görülen yerlerde yeni altyapı çalışmaları yaptık. Engelli ve pusetli erişimine uygun hale getirdiğimiz, anne bebek bakım odası eklediğimiz, otopark kapasitesini artırdığımız Üsküdar Çocuk Köyü'nde çocuklarımız, oyunların yanı sıra yepyeni deneyimler yaşayabilecek. Atölyeler ve özel etkinliklerle yıl boyu yaşayan bir alan tasarladık" diye konuştu.

Alanın daha güvenli hale getirildiğini vurgulayan Dedetaş, "Çocuk Köyü bizden önceki dönemde gerçekleştirilen bir projeydi. Bu projede emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz bu projeyi çok daha güvenli ve nitelikli bir hale getirerek yeniden Üsküdarlıların hizmetine sunmuş olduk. Üsküdar Çocuk Köyü'nü; çocukların oyun oynayabildiği, aileleriyle birlikte nitelikli zaman geçirebildiği, yeni keşifler ve üretimler yapabildiği çok yönlü bir deneyim alanı olarak yeniden işlevlendirdik. Gün boyu aktif olan oyun sahaları, yaş gruplarına özel tematik atölyeler ve özel etkinlik noktaları ile yıl boyunca yaşayan bir çocuk etkinlik alanımız var. Tüm Üsküdarlılara bir kez daha hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Yarıyıl tatiline özel düzenlenen ücretsiz etkinliklerin kapsamını paylaşan Dedetaş konuşmasını, şöyle tamamladı:

"Üsküdar Belediyesi olarak çocuklarımızın eğlenmesi kadar gelişimlerini desteklemeyi de önemsiyoruz"

"Üsküdar Belediyesi olarak çocuklarımızın eğlenmesi kadar gelişimlerini desteklemeyi de önemsiyoruz. Yarıyıl tatili boyunca çocuklar için pek çok özel etkinliği 'Yarıyıl Şenliği' başlığı altında ücretsiz olarak düzenledik. 11 farklı merkezimizdeki 60'tan fazla etkinliği kapsayan Yarıyıl Şenliğimizde çocuk tiyatroları, film gösterimleri, konserler ve tematik atölyelerle 6 binden fazla çocuğumuzla buluştuk. Üsküdar Bilim Merkezi'nde ise NASA ve TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen eğitim programları, Proje Şenliği ve çocuk tiyatrosu gibi etkinliklerde yaklaşık 14 bin Üsküdarlıyı ağırladık. Tüm bunların yanı sıra çocuklarımızın eğitimini desteklemek adına pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz. İki tane Yuvamız Üsküdar Çocuk etkinlik merkezimizden güncel olarak 138 çocuğumuz faydalanıyor. 2025 yılında başlattığımız ve 5 mahallemizdeki 10 okulumuzda dağıtım gerçekleştirdiğimiz Okul Beslenme Desteği Projemizle bugüne kadar 4 1 bin 230 çocuğumuza sağlıklı öğünler sunduk. 2024 ve 2025 Eğitim-Öğretim Dönemlerinde gerçekleştirdiğimiz Kırtasiye ve Okul Giysisi Desteği projemizle 5.000'den fazla öğrencimize nakdi destek sunduk. Ayrıca yaz ayları boyunca Gezgin Oyun Parkı, Gezgin Kukla İstasyonu ve Masal Mahallemde gibi etkinliklerle Üsküdar'ın tüm mahallerinde çocuklarımızla bir araya geldik."

MiniFest 3, bugün 18.00'e kadar Üsküdar Çocuk Köyü'nde tüm çocukları ve aileleri ağırlamaya devam edecek.