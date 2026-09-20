Üsküdar'da motokurye otomobile arkadan çarparak ağır yaralandı, kaza anı görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar'da motokurye otomobile arkadan çarparak ağır yaralandı, kaza anı görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üsküdar\'da motokurye otomobile arkadan çarparak ağır yaralandı, kaza anı görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Güzeltepe'de dün 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, hızla ilerlediği öne sürülen motosiklet dönüşe yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Ağır yaralanan motokuryenin hastanedeki tedavisi sürerken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜSKÜDAR'da caddede hızla ilerlediği öne sürülen motosiklet, dönüş yapmak için yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanana motokuryenin hastanedeki tedavisi sürerken kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden dönüş yapmak için yavaşlayan otomobile arkadan hızla geldiği öne sürülen motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Motokuryenin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Motokuryenin ağır yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, caddeden dönüş yapmak için yavaşlayan otomobile motokuryenin hızla arkadan çarparak yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
MotosikletGüvenlikOtomobilÜsküdarGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
13:44
Yargıya müdahale soruşturması Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat tutuklandı
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat tutuklandı
13:29
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu
13:10
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
12:59
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek
12:58
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü
11:33
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 13:52:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Üsküdar'da motokurye otomobile arkadan çarparak ağır yaralandı, kaza anı görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement