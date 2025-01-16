Üsküdar'da Ruhsatsız İki İçki İşletmesi Mühürlendi

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Üsküdar Belediyesi, ilçede ruhsatsız içki satışı yaptığı tespit edilen iki işletmeyi mühürledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Kaymakamlığının koordinasyonunda, ilçe genelinde halk sağlığını tehdit eden ve ruhsatsız içki satışı yapan işletmelere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Bu kapsamda Yavuztürk ve Burhaniye mahallelerindeki iki işletmede polis ekiplerince arama gerçekleştirildi.

Arama sonucu ruhsatsız içki satışı yapıldığı tespit edilen işletmeler, Üsküdar Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi.

Gelen bilgiyi değerlendiren belediye ekipleri, söz konusu iki işletmeyi mühürledi. İşletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edildi.