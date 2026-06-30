Üsküdar\'da Su Borusu Patladı

Üsküdar'da patlayan su borusu nedeniyle Şile Otoyolu'ndaki trafik aksadı.

Şile Otoyolu'nun Kısıklı Mahallesi mevkisinde yolun ortasındaki refüjde bulunan su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Suyun yola akması nedeniyle sürücüler dikkatli bir şekilde ilerledi.

Polis ekipleri, kaza yaşanmaması için dubalarla yolu kapatarak tek şeride düşürdü.