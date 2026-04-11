Üsküdar'da karaya bağlı gemiye çarpan teknedeki 5 kişi tahliye edildi.
Selimiye açıklarında karaya bağlı gemiye tekne çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Teknede bulunan 5 kişi, ekipler tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Gemiye çarptıktan sonra su almaya başlayan tekne bir süre sonra battı.
Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da Tekne Kazası: 5 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
