Üsküdar'da Yokuş Aşağı Araç Kazası

15.02.2026 07:19
Üsküdar'da yokuş aşağı inen otomobil, park halindeki araçlara çarptı; 1 kişi hafif yaralandı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yokuş aşağı inen otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

İcadiye Mahallesi Ayarcıbaşı Sokak'ta sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GTJ 218 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken park halindeki 3 otomobile çarparak devrildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen otomobil, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA

