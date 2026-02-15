Üsküdar\'da Yokuş Aşağı Araç Kazası

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yokuş aşağı inen otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
İcadiye Mahallesi Ayarcıbaşı Sokak'ta sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GTJ 218 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken park halindeki 3 otomobile çarparak devrildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Devrilen otomobil, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
