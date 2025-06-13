Üsküdar'daki Mısırlı Millet Bahçesi'nin Bakımı Hakkında Belediyeden Açıklama

(İSTANBUL) – Sosyal medyada yer alan, Üsküdar'daki Mısırlı Millet Bahçesi'nin bakımsız bırakıldığına yönelik paylaşımlara ilişkin Üsküdar Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, bahse konu alanın mülkiyetinin Üsküdar Belediyesi'ne ait olmadığı, özel şahıslara ait taşınmaz üzerinde yasal kısıtlar nedeniyle işlem yapılamadığı belirtildi.

Sosyal medyada yer alan, Üsküdar'daki Mısırlı Millet Bahçesi'nin bakımsız bırakıldığına yönelik paylaşımlara ilişkin Üsküdar Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu alanın Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi içinde yer aldığına dikkat çekilerek, "Üsküdar Belediyesi tarafından alanın sahibi olan şahıslardan kiralanması adına mahkemeye birçok defa dilekçe ile başvurulmuştur. Ancak tarafların karşı çıkması nedeniyle olumlu sonuç alınamamıştır" denildi.

Belediyenin mülkiyet hakkı ve imar mevzuatı gereği bu alanda kalıcı düzenleme yapmasının mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, "Belediyemiz burada kamusal kullanım sağlamak adına tüm iyi niyetli adımları atmış, ancak yasal sorumluluklar çerçevesinde faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalmıştır" ifadelerine yer verildi.

"23 milyon liralık ecrimisil davası"

Üsküdar Belediyesi, alanın mülkiyet sahiplerinin, belediye aleyhine ecrimisil davası açtığını da kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, devam eden dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, belediyenin 27 Ocak 2020 tarihinden itibaren hukuka aykırı kullanım nedeniyle 23 milyon 355 bin TL ecrimisil bedeli ödemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, yargı sürecinin titizlikle takip edildiği ifade edilerek, "Belediyemiz kent estetiğini koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir" denildi.