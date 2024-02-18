Üsküdar Kitap Fuarı'nda Kitap Severler Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Üsküdar Kitap Fuarı'nda Kitap Severler Bir Araya Geldi

Üsküdar Kitap Fuarı\'nda Kitap Severler Bir Araya Geldi

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Üsküdar Kitap Fuarı, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Fuarda kitap stantlarının yanı sıra söyleşi ve imza etkinlikleri düzenlendi. Ünlü yazarlar ve çevirmenlerin katıldığı fuar, soğuk havaya rağmen yüzlerce kişiyi ağırladı. Fuar, 25 Şubat tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

18.02.2024 22:13
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Üsküdar Belediyesinin düzenlediği 9. Üsküdar Kitap Fuarında her yaştan kitap meraklıları bir araya geldi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde okurlarla buluşan fuarda kitap stantlarının yanı sıra söyleşi ve imza etkinlikleri de düzenlendi.

Çevirmen Ayçin Kantoğlu "Anadolu Mayası", İhsan Süreyya Sırma "Selahattin Eyyubi ve Haçlılar", İlber Ortaylı ise "Son İmparatorluk Osmanlı" başlıklı konuşmalara imza attı.

Nevzat Tarhan, Cihan Aktaş, Tufan Gündüz, Mustafa Armağan, Gençosman Denizci, Adem Özköse, Ümit Aktaş ve Mustafa Akar'ın da aralarında bulunduğu pek çok yazar kitaplarını imzalayarak okurlarla sohbet etti.

Günün ilerleyen saatlerinde soğuk havaya rağmen her yaştan yüzlerce kişi, fuar alanında yoğunluk oluşturdu.

Fuar, 25 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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