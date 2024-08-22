Üsküdar Vaniköy'de İzinsiz İnşaat İçin İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
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Üsküdar Vaniköy'de İzinsiz İnşaat İçin İnceleme Başlatıldı

Üsküdar Vaniköy\'de İzinsiz İnşaat İçin İnceleme Başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy'de ormanlık arazi içindeki villa inşaatı için inceleme başlattı.

22.08.2024 10:29
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy'de ormanlık arazi içindeki ilgili harekete geçti. Yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Üsküdar, Vaniköy'de ormanlık arazi içindeki villa inşaatı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki inşaat faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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