Sarıyer'de aslan olduğu iddiasıyla ihbarda bulunulan hayvanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, türü henüz belirlenemeyen hayvanın çalılıkların arasından çıkarak ilerlediği görüldü.

Uskumruköy Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, çevrede aslan gördüğünü söyleyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Milli Parklar Müdürlüğü, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede aslan bulunmadığı tespit edildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, türü henüz belirlenemeyen hayvanın çalılıkların arasından çıkarak ilerlediği görüldü.