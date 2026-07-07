Üsküp'te Ayasofya Serisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküp'te Ayasofya Serisi Açıldı

Üsküp\'te Ayasofya Serisi Açıldı
07.07.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküp Yaz Festivali kapsamında 'Ayasofya-Sessizliğin Işığı' sergisi, Sulu Han'da açıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Ayasofya-Sessizliğin Işığı" sergisinin açılışı yapıldı.

47. Üsküp Yaz Festivali kapsamında Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) destekleriyle Osmanlı döneminden kalma Sulu Han'da düzenlenen serginin açılışına, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile sanatseverler katıldı.

Üsküp YEE Müdürü Yunus Dilber, burada yaptığı konuşmada, dünyanın önemli kültürel miraslarından olan Ayasofya'nın bütün detayları ve mimari özelliklerinin bu sergide görülebileceğini söyledi.

Serginin daha önce Belgrad ve Zagreb'de düzenlendiğini anımsatan Dilber, "Yunus Emre Enstitüsü olarak Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya tanıtmaya ve bunun için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Üsküp Kültür ve Sanat Müdürü Vasilija Çali de festivale katılarlara teşekkür ederek, "Bu sergi, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nden sevgili dostlarımızla işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle, YEE müdürüne ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek ve gelecekte de başarılı işbirliklerimizin olmasını dilemek istiyorum." diye konuştu.

Dünyaca ünlü fotoğrafçılar İzzet Keribar ve Mehmed Özçay'ın fotoğraflarının yer aldığı sergi, üç gün boyunca sanatseverlerin ilgisine açık kalacak.

Sergi kapsamında ayrıca Makam Trio Grubu da sahne aldı.

Farklı etkinliklerin düzenlendiği 47. Üsküp Yaz Festivali ise 30 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA

İzzet Keribar, Kültür Sanat, Etkinlikler, Makedonya, Güncel, Kültür, Üsküp, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküp'te Ayasofya Serisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rutte’den Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı Rutte'den Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara’da ABD’li senatörleri kabul etti Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti
36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar 36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar
Nevşehir’de önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi Nevşehir'de önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi
Gösterdikleri tolerans işe yaramadı Belçika, ABD’yi paramparça etti Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti
Kolombiya’da seçim krizi büyüyor İsrail müdahalesi iddiası Kolombiya'da seçim krizi büyüyor! İsrail müdahalesi iddiası

22:50
Sözleşmeleri uzatıldı Fenerbahçe’de 3 imza birden
Sözleşmeleri uzatıldı! Fenerbahçe'de 3 imza birden
22:48
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
22:14
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump’ın onayı yetecek
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek
21:50
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
20:19
Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti, Trump’ı karşıladı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı
19:47
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 23:39:40. #7.13#
SON DAKİKA: Üsküp'te Ayasofya Serisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.