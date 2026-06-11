Üsküp'te Girişimcilik Programı Kapanış Etkinliği - Son Dakika
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Üsküp'te Girişimcilik Programı Kapanış Etkinliği

Üsküp\'te Girişimcilik Programı Kapanış Etkinliği
11.06.2026 16:55
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Dijitalpark ve InnoX işbirliğiyle düzenlenen B2B programı, girişimcilerin projelerini sundu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Dijitalpark Teknokent ile InnoX İnovasyon Merkezi işbirliğinde düzenlenen "Bridge to Balkans (B2B)" kapsamındaki Bölgesel Hızlandırma Programı'nın kapanış etkinliği olan "Demo Day" yapıldı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren InnoX İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Ali Görçin, kurum temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Engin, burada yaptığı konuşmada Dijitalpark Teknokent'in, üniversiteleri, girişimcileri, sanayi ortaklarını, yatırımcıları ve kamu kurumlarını yenilik ve teknoloji odaklı büyüme etrafında buluşturmayı amaçlayan bir teknoloji geliştirme bölgesi olduğunu söyledi.

Program kapsamında gelecek vadeden girişimlerin projelerini sunacağını belirten Engin, "Balkanlar ve Türkiye'nin yetenek, teknoloji, girişimcilik ekosistemi ve işbirliğini bir araya getirerek güçlü bir inovasyon koridoru oluşturabileceğine, daha güçlü bir ekosistem ve daha rekabetçi girişimler inşa edebileceğine inanıyoruz." dedi.

InnoX İnovasyon Merkezi Müdürü Abil Baush, programın kapanış etkinliği olan "Demo Day"de 11 yeni girişimin yer aldığını dile getirdi.

Programın yeni girişimcileri bir araya getirmek için ilk adım olduğunu belirten Baush, "Bridge to Balkans, Balkan ülkelerini birbirine bağlamanın yanı sıra girişimcileri, yatırımcıları ve ekosistemimizin içindeki tüm insanları bir araya getiriyor." dedi.

Bridge To Balkans programının uygulama ortağı olan B-Connector'ın kurucu ortağı Mehmet Dolgan da Batı Balkanlar'daki girişimcilik ekosisteminde bulduğu yetenek havuzunun kendisini çok etkilediğini ifade etti.

Balkanlar'da inovasyon, ticaret, teknoloji transferi ve girişimci işbirlikleri için kalıcı köprüler kurulmasının amaçlandığı program, Üsküp'te 8 Mayıs'ta düzenlenen "bootcamp" ile başlamıştı.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten 13 girişime 6 hafta boyunca B-Connector tarafından hızlandırma eğitimi verildi.

Programa, sağlık teknolojilerinden fintek sektörüne, üretim teknolojilerinden tekstil ve gıdaya, medya analizinden inşaat ve dekorasyona 9 alandan firmalar katıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Üsküp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküp'te Girişimcilik Programı Kapanış Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ergün Coşkun Ergün Coşkun:
    uluslararası işbirliği çok iyi bir şey ama ülkemiz gibi bu tür programlara katılan girişimlerin çoğu başına bulaştığı başında kalıyo diye düşünüyorum 0 0 Yanıtla
  • Arzu Şansal Arzu Şansal:
    biz de böyle programlar yapıyoruz ama sonra hiç kimse yatırım yapmıyor diye kalıyo bu işler hep böyle olmuştur aynı şeyler söylenir aynı şeyler yapılır ama gerçek destek yok 0 0 Yanıtla
  • Bala Başak Gur Bala Başak Gur:
    güzel bir girişim ama bunların ne kadarı gerçekten işe yarayacak bilinir mi 0 0 Yanıtla
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