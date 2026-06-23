Üsküp\'te Hava Kirliliği İsyanı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te hava kirliliğine karşı önlem alınması talebiyle gösteri düzenlendi.

Usje Çimento Fabrikasına Dur Girişimi'nin çağrısıyla, meclis binası önünde toplanan vatandaşlar ve aktivistler, çimento fabrikasının çalışma ruhsatının yenilenmesi kararının Avrupa çevre koruma standartlarına uygun şekilde alınmasını talep etti.

Buradan Çevre ve Fiziksel Planlama Bakanlığına yürüyen göstericiler "Eski kurallarla yeni izin olmaz", "Sağlık kardan önce gelir" ve "Üsküp, sanayinin değil, vatandaşların şehridir" yazılı pankartlar taşıdı.

Aktivistler daha önce de fabrika karşıtı gösteriler düzenlemişti.

Ruhsat için yeni yasa dikkate alınacak

Fabrika mayıs ayında yetkililerden çalışma ruhsatı almak için başvurmuştu.

Çevre ve Fiziksel Planlama Bakan Muhamet Hoxha ise temmuz ayında konu ile ilgili kamuoyu tartışması düzenleneceğini bildirmişti.

Bakan Hoxha, ruhsatın gelecekte yürürlüğe girmesi beklenen ve daha sıkı çevre standartları öngören yeni yasa dikkate alınarak yenileceğini kaydetmişti.

Fabrika, başkentin havasının kirli olmasının ana unsurları arasında gösteriliyor.

Üsküp, Avrupa ve dünyanın en kirli kentleri arasında sıklıkla üst sıralarda yer alıyor.