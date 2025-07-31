Üsküp\'te İhtiyaç Sahibine Sünnet Şöleni

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni yapıldı.

Üsküp merkezli El Hilal Yardım Kuruluşu organizasyonunda Konya Büyükşehir Belediyesi ile Üsküp'ün Çayır Belediyesi işbirliğinde Üsküp Kalesi önünde yaklaşık 300 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene, Konya Büyükşehir ile Çayır Belediyelerinden temsilciler, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, yaptığı konuşmada, Konya ile Üsküp arasında imzalanan kardeş şehir niyet protokolünün iki şehir arasındaki kültürel bağların ve geleceğe taşıdıkları ortak ideallerin somutlaşmış bir hali olduğunu söyledi.

Uzbaş, "Bu şölen, işte bu iradenin, bu gönül birlikteliğinin de bir meyvesidir. Konya olarak biz gönül coğrafyamızın her köşesinde kardeşlik köprüleri kurmaya, sevgiyle yoğurulmuş sosyal belediyecilik anlayışımızı yaşatmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi de sünnet şöleni 21'inci kez düzenledikleri bilgisini paylaşarak, "Bir hafta boyunca çok değerli El Hilal faal üye ve gönüllüleriyle Kuzey Makedonya'nın kuzeyinde, doğusunda, batısında toplam 11 yerde 300 civarında çocuğu sünnet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından destek veren kurum ve kuruluşlara plaket takdim edildi.

Tören kapsamında dua ve ilahiler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı.