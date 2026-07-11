Üsküp'te Kedili Kafe Hayvanseverlerin Buluşma Noktası - Son Dakika
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Üsküp'te Kedili Kafe Hayvanseverlerin Buluşma Noktası

Üsküp\'te Kedili Kafe Hayvanseverlerin Buluşma Noktası
11.07.2026 11:15
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Üsküp'te, kedilerin ev sahipliği yaptığı kafe, hayvanseverlere sıcak bir ortam sunuyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, kedilerin ev sahipliğini yaptığı kafe, her yaştan hayvanseverin ilgisini çekiyor.

Üsküp'te, tarihi Taş Köprü'nün bitiminde başlayan Makedonya Meydanı'na açılan sokaklardan birinde yer alan, dışı pembe içi ise rengarenk olan, her yaştan hayvanseverin ilgi gösterdiği kafeye kediler "ev sahipliği" yapıyor.

Bir yandan kahvelerini yudumlayan ve tatlılarını yiyen müşteriler, diğer yandan kafe içerisindeki hemen her köşede bulunan irili ufaklı kedilerle oynama fırsatı buluyor.

Kahve kokusunun sardığı kafe, diğer taraftan ise neşeli hareketleriyle koşturan kedilerin ve hayvanseverlerin buluşma noktası olarak biliniyor.

Kafe, aynı zamanda sahipsiz ve bakıma muhtaç kedilere güvenli bir ortam sunarak, sahiplenilmelerine yönelik de çalışmalar yapıyor.

"Buradaki atmosferi gerçekten çok seviyorum"

Kafe müşterilerinden Vladanka Andreeva, AA muhabirine, "Harika bir yer ve bence Üsküp'te kendinizi tazeleyebileceğiniz ve yavru kedilerle oynayabileceğiniz bir kafe olması harika bir girişim." diye konuştu.

Küçük ziyaretçilerden Angelina Svetieva da "Yavru kedileri çok seviyorum. Çok tatlı ve sakinler. Evimde bir tane olmasını isterdim." dedi.

Kafenin müdavim müşterilerinden Sanja Davidkovska ise kafeyi tekrar tekrar ziyaret etmesinin sebebinin içerideki atmosfer ve kediler olduğunu söyledi.

Davidkovska, "Burayı keşfettiğimden beri düzenli olarak geliyorum. Buradaki atmosferi gerçekten çok seviyorum ve en güzel yanı da yavru kedilerin insanlara alışmaları için küçük yaşta getiriliyor olması." ifadesini kullandı.

Kafe, sahiplenilen her yavru kedi ile "evsiz bir başka hayvanın kurtarılması, bakımının üstlenilmesi ve daha iyi bir yaşam şansı bulması" misyonunu üstleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküp'te Kedili Kafe Hayvanseverlerin Buluşma Noktası - Son Dakika

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