Üsküp\'te Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu düzenlendi

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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinin rezidansında düzenlenen programa Büyükelçi Fatih Ulusoy ev sahipliği yaptı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programa Genelkurmay Başkan Yardımcısı Azim Nuredin, milletvekilleri, belediye başkanları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşları ile yabancı misyonların temsilcileri ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın ertesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin aradan geçen sürede her alanda güçlendiğine işaret etti.

Sağlam temeller üzerinde kurulan modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomiden enerjiye, savunmadan ulaştırmaya, eğitimden tarıma her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Ulusoy, Türkiye'nin dinamik ekonomisiyle dünyaya ve insanlığa yapıcı katkılar sağlayan modern ve müreffeh bir devlet olarak yükselişini sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çeken Ulusoy, "Bu fedakar çalışmalar neticesinde Türkiye, bugün kendi savaş gemisini tasarlayan, inşasını ve idamesini gerçekleştirebilen dünyadaki 10 ülke arasına girmiştir. İHA ve SİHA üretiminde de dünyanın ilk dört ülkesi içindeyiz. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, insansız savaş uçağı Kızılelma, beşinci nesil milli muharip uçağımız KAAN, sektöründe öncü konumda olan ve savaş bölgelerinde başarısını birçok kez ispatlayan İHA, SİHA'larımız Bayraktar, Akıncı, Aksungur, ANKA 3 ve diğer pek çok kabiliyetlerimizle kendimizi sürekli geliştirmenin gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Ulusoy, Türkiye'nin kara, deniz ve hava kuvvetlerinin yetkinlikleri, harekat kabiliyetleri ve üst düzey eğitimleriyle Kuzey Makedonya gibi müttefiklerine güven aşıladığını dile getirdi.

"Dost ve müttefiklerimizi amasız, fakatsız yanımızda görmek istiyor, desteklerini bekliyoruz"

Müttefikleri Kuzey Makedonya'nın savunma kabiliyetlerini güçlendirme hedefiyle her yıl düzenli olarak muhtelif nitelikle askeri hibe ve yardımda bulunduklarını anlatan Ulusoy, bugün Kuzey Makedonya'nın ordusuna askeri malzeme hibe ettiklerini bildirdi.

Kuzey Makedonya ile işbirliklerini ve desteği artırarak sürdürme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Ulusoy, "Tabiatıyla ulusal güvenliğimize yönelen her türlü tehdide karşı mücadelemizde ve dünyada hiçbir ülkenin bağışık olmadığı terör lanetiyle savaşımızda dost ve müttefiklerimizi amasız, fakatsız yanımızda görmek istiyor, desteklerini bekliyoruz. NATO'ya katılımıyla müttefik haline geldiğimiz dost ve kardeş Kuzey Makedonya ile bu alanda işbirliğimizin daha da gelişmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Recai Yılmaz da 30 Ağustos'un Türkiye'nin 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek başlattığı Milli Mücadele'nin zafere ulaştığı müstesna bir başarı ve şanlı zaferlerinden biri olduğunu söyledi.

Türk milletinin istiklaline bağlılığının en açık göstergesi olan bu zaferin Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerine geçmişten bugüne daima ilham ve güç verdiğini belirten Yılmaz, "Bu büyük zaferin kazanıldığı günün aynı zamanda ordumuza ithaf edilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak anılması, bizler için büyük bir anlam ve önem taşımaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajının okunduğu program kapsamında Aselsan Balkanlar Ofis Direktörü Doğan Coşkun, temsil ettiği kurumla ilgili sunum yaptı.