Üye Girişi
Son Dakika Logo

USS Gerald R. Ford, Tarihî Rekora İmza Attı

16.04.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

USS Gerald R. Ford, 295 günle Vietnam Savaşı'ndan bu yana en uzun görevde kalan uçak gemisi oldu.

Venezuela'daki askeri operasyon ile ABD/İsrail-İran Savaşı dahil yaklaşık 10 aydır görevde bulunan ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford", dün itibarıyla Vietnam Savaşı'ndan bu yana en uzun süre görevde kalan uçak gemisi oldu.

ABD Deniz Enstitüsünce (USNI) yönetilen U.S. Naval Institute News'ün derlediği verilere göre, 295 gündür denizde olan "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi, ana limanı Virginia eyaletinin Norfolk kentinden Haziran 2025'te Akdeniz'e doğru yola çıktı.

Rotasını ekimde Karayip Denizi'ne çeviren ve 3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyduğu askeri müdahalede yer alan gemi, İran ile tırmanan gerilimin ardından Orta Doğu'ya yöneldi.

Mart başında Akdeniz'e gelen, Süveyş Kanalı'ndan geçerek Kızıldeniz'e ilerleyen gemi, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ilk günlerinde görev aldı. Gemi, daha sonra çamaşırhanelerinden birinde çıktığı açıklanan yangın sonrası onarım için Akdeniz'e döndü.

"USS Gerald R. Ford"un denizde geçirdiği gün sayısı, 2020'deki Kovid-19 salgını sırasında 294 günle son 50 yıldaki en uzun uçak gemisi görevi rekorunu kıran USS Abraham Lincoln'ün görev süresini aştı.

Virginia'nın Demokrat Senatörü Tim Kaine, bu görevlendirme süresinin mürettebatın ruh sağlığı ve refahı üzerinde yük oluşturduğunu ve yangının 600 denizciyi uyuyacakları yerden mahrum bıraktığını söyledi.

Kaine, "Onlar sevdiklerinin yanında, evlerinde olmalı. ABD ordusunu saray muhafızları gibi gören bir başkan tarafından dünyanın dört bir yanına gönderilmemeli." dedi.

Donanma yetkilileri, Ford'un görev süresi rekoruna ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Pentagon yetkilileri, geminin ne kadar süre görevde kalacağını açıklamadı ancak donanmanın en üst rütbeli iki subayı kamuoyuna yaklaşık 11 ay görevde kalmasını beklediklerini bildirdi. Dolayısıyla geminin mayıs sonlarında ABD'ye dönmesi öngörülüyor.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo'dan 12 Mart'ta yapılan açıklamada, "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin Kızıldeniz'de görev yaparken çamaşırhane bölümünde teknik arızadan kaynaklanan yangın çıktığı duyurulmuştu.

The New York Times, yangının 30 saatten fazla sürdüğünü, yatakhaneleri zarar gören 600 kişiden fazla mürettebatın o tarihten sonra yerde ve masaların üzerinde uyumak zorunda kaldıklarını iddia etmişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Güncel, Ford, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 11:06:55. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.