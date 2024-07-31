Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır

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Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, Çankırı kampını tamamladı.

Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 29 sporcu, 8 antrenör eşliğinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlandı.

Bosna Hersek'teki şampiyonaya katılmak üzere yola çıkan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Mustafa Oral, verimli bir kamp geçirdiklerini söyledi.

Sporcuların ellerinden geleni yapacaklarına inandığını kaydeden Oral, "Yoğun bir süreç geçirdik. Sampiyonaya hazırız. Tüm sıkletlerde dereceye girmeyi ümit ediyoruz." dedi.