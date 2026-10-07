Usta oyuncu Göksel Arsoy, 90 yaşında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Usta oyuncu Göksel Arsoy, 90 yaşında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Usta oyuncu Göksel Arsoy, 90 yaşında Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda toprağa verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

90 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk' lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncular ve yakınları katıldı.

Hayatını kaybeden usta oyuncu Göksel Arsoy, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk' lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Göksel Arsoy için bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Arsoy'un cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye İBB Başkan Vekili Nuri Ersoy, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Serdar Gökhan, Halil Ergün, Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, Arsoy'un ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

'BİR EFSANEMİZİ DAHA KAYBETTİK'

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Bir efsanemizi daha kaybettik. Gerçekten öyle bir jenerasyon ki bizde öyle derin izler bıraktı ki, öyle duygular yaşattılar ki bize hepsi, gerçekten bize bir hazine bıraktılar. Çok kıymetli bir arşivimiz var. Onun üzerine inşa ettiğimiz çok büyük bir endüstriye sahip şu anda. Türkiye gerçekten büyük bir sinema ülkesi ve biz bunu onlara borçluyuz. Bir de şöyle bir şey özellikle söylemek istiyorum: Gerçekten tüm yokluklara rağmen, ortaya koydukları eserler var. O yüzden bir mucize sinemasından bahsedebiliriz bugün. Çok yüksek bir teknolojiye sahibiz, dünyanın en iyi kameraları bizde, en güzel ışıklar bizde, montaj setleri bizde. Yapay zekamız bile var ama Yeşilçam'ın bizim üzerimizde yarattığı duyguya maalesef ulaşamıyoruz. Bence, bu büyük üstatların değeri her geçen gün daha da artacaktır diye düşünüyorum. Paha biçilmez bir hazine üzerinde oturuyoruz. Hepsinin mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar" dedi.

'ÇOK BÜYÜK BİR KARAKTERDİ BABAM'

Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy, "Kendi evinde, hastane görmeden ailesiyle kendi yatağında yumuşakça gitti babam. Çok büyük bir değer kaybı oldu tabii. Sadece sinema değil, aynı zamanda sahne sanatçısıydı. Öyle anılmayı istedi benden. 'Ben sadece sinema değil, sinemada sahne sanatçısıyım' dedi. Yıllarca Yeşilçam'da emek verdi ama daha sonra, Yeşilçam'dan geçenler arasında en uzun yıllar, sahnede yer aldı. Sonrasında birçok faaliyette, birçok başkanlıklarda bulundu. Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı, İstanbul Tenis Kulübü Başkanlığı, Soder Başkanlığı, çok özel bir insandı. Özel doğmuş, özel yetişmiş, özel kendini yetiştirmiş ve özel olmuş, çok büyük bir karakterdi babam" ifadelerini kullandı.

'TEK TESELLİMİZ HİÇ ACI ÇEKMEDİ'

Göksel Arsoy'un kızı Aşkım Arsoy, "Ben babamı kaybettim. Çok üzgünüm. Tek tesellimiz gerçekten hiç acı çekmedi, bir şey olmadığı, uykusunda nefes alması durdu. Öyle teselli buluyoruz" diye konuştu.

'BİZE İYİ BİR ÖRNEKTİ'

Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, "Sinemadan başka bir şey düşünmeyen, iyi de bir aile babası. Her ne kadar böyle ekranlarda fazla görünmese de ama onun yüreğinde hep barış sevdası vardır, ülkenin sevdası vardır. Bize iyi bir örnekti" diye konuştu.

Oyuncu Serdar Gökhan, "Çok değerli bir sanatçı abimizi kaybettik. O iki kelime ile anlatılacak biri değildi. Allah gani gani rahmet eylesin. Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun. Yaprak dökümü... Sonbahardayız. Dökülüyoruz. Sonunda sıra bize de gelecek" dedi.

'SİNEMAMIZIN ZENGİNLİĞİYDİ'

Oyuncu Halil Ergün, "Çok özel bir insandı, inanın. Zenginliğidir sinemamızın Göksel Arsoy'lar, onla beraber sinemayı devam ettirenler" dedi.

Kaynak: DHA
Barbaros Hayrettin Paşa CamiiGöksel ArsoyKültür SanatBirol GüvenMagazinSinemaGüncelÇocukSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali 66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına Tunç Soyer’den cezaevinden yanıt: İzmir’in hikayesi böyle bitmez Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına Tunç Soyer'den cezaevinden yanıt: İzmir'in hikayesi böyle bitmez
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
15:58
Alex de Souza’yı istemediler Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
15:49
Emeklilik maçında Messi’den inanılmaz hareket
Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Barior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Barior, İstanbul'da yakalandı
14:37
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
13:49
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesi sonrası İzmir’de ilk istifa
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 16:04:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Usta oyuncu Göksel Arsoy, 90 yaşında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei