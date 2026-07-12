Şair Ahmet Telli Son Yolculuğuna Uğurlandı

(ANKARA) - Ankara'da 10 Temmuz'da hayatını kaybeden usta yazar ve şair Ahmet Telli için Ankara'da tören düzenlendi. Telli'nin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden, çağdaş Türk şiirinin önde gelen isimlerinden şair ve yazar Ahmet Telli için saat 11.00'de Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası'nın Necatibey Caddesi'ndeki binasında tören düzenlendi. Telli'nin cenazesi, ikindi vakti Karşıyaka Mezarlığı'ndaki camide kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

Telli'nin Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında yer aldığı isimler çelenk gönderdi.