Usta sanatçı Alpay Nazikoğlu, 91 yaşında Antalya'da vefat etti, Ankara'da defnedildi - Son Dakika
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Usta sanatçı Alpay Nazikoğlu, 91 yaşında Antalya'da vefat etti, Ankara'da defnedildi

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Usta sanatçı Alpay Nazikoğlu, 91 yaşında Antalya\'da vefat etti, Ankara\'da defnedildi
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Türk pop müziğinin usta ismi Alpay Nazikoğlu, önceki gün Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

TÜRK pop müziğinin usta ismi Alpay Nazikoğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

'Eylülde Gel', 'Fabrika Kızı', 'Gitme' ve 'Ayrılık Rüzgarı' adlı unutulmaz şarkılara imza atan Alpay Naziklioğlu, önceki gün Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçı için Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Nazikoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra sevenleri katıldı. Alpay'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Usta sanatçı Alpay Nazikoğlu, 91 yaşında Antalya'da vefat etti, Ankara'da defnedildi - Son Dakika
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