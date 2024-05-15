Usta sanatçı Mahzuni Şerif'in belgeseli TRT 1'de yayınlanacak - Son Dakika
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Usta sanatçı Mahzuni Şerif'in belgeseli TRT 1'de yayınlanacak

Usta sanatçı Mahzuni Şerif\'in belgeseli TRT 1\'de yayınlanacak

Usta sanatçı Mahzuni Şerif'in vefatının 22. yılına özel olarak hazırlanan belgesel, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Belgeselde, Mahzuni Şerif'in arşiv görüntüleri, dostlarından ve ailesinden röportajlar yer alacak. Ayrıca, sanatçının TRT kanallarında seslendirdiği eserlerden derlemeler ve genç halk müziği sanatçılarının performansları da gösterilecek. Mahzuni Şerif'in hayatı, Berçenek köyünden tüm ülkeye ve dünyaya sesini duyuran halk ozanının farklı yönleriyle anlatılacak.

15.05.2024 16:58
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Usta sanatçı Mahzuni Şerif, vefatının 22. yılına özel olarak hazırlanan belgeselle TRT 1 ekranlarında anılacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "Mahzuni" belgeseli, 17 Mayıs akşamı saat 00.15'te TRT 1'de ekranlara gelecek.

Belgeselde, arşiv görüntüleri, Mahzuni Şerif'in dostlarından ve ailesinden röportajlar yer alıyor.

"Mahzuni" belgeselinde ayrıca sanatçının TRT kanallarında şimdiye kadar seslendirmiş olduğu eserlerinden derlemeler ve yeni dönem genç halk müziği sanatçılarından alınan performanslar beğeniye sunulacak.

Binlerce eser üreten, yüzlerce plak ve kaseti bulunan Mahzuni Şerif ile yapılan son radyo belgesellerinden kesitler de yine izleyicilerle paylaşılacak.

Belgeselde, Maraş'ın Berçenek köyünden tüm ülkeye ve dünyaya sesini duyuran halk ozanının hayatı farklı yönleriyle ortaya konacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Usta sanatçı Mahzuni Şerif'in belgeseli TRT 1'de yayınlanacak - Son Dakika

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