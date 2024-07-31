Usta Tiyatrocu Genco Erkal İçin Başsağlığı Mesajları

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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hayatını kaybeden usta tiyatrocu ve oyuncu Genco Erkal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, bu sabah hayatını kaybetti. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Cemil Tugay, sosyal medya hesabından Genco Erkal için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajlar şöyle:

Ekrem İmamoğlu: 'Hoşça kalın dostlarım benim' Koca bir çınardı. Genco Erkal Çok üzgünüz, Allah rahmet eylesin.

Mansur Yavaş: Ülkemizin kıymetli sanatçılarından, Türk tiyatrosunun duayeni Genco Erkal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Cemil Tugay: Usta tiyatrocu Genco Erkal'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.