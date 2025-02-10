Ustalara Saygı Konseri Antalya'da Yoğun İlgi Gördü

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin unutulmaz isimleri Barış Manço, Cem Karaca, Neşet Ertaş, Erkin Koray ve Ayten Alpman'ı "Ustalara Saygı Konseri" ile andı. Usta sanatçıların bir döneme damga vuran parçalarının seslendirildiği konser yoğun ilgi gördü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası tarafından gerçekleştirilen Ustalara Saygı Konseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda yapıldı. Usta sanatçılar Barış Manço, Cem Karaca, Neşet Ertaş, Ayten Alpman ve Erkin Koray'ın eserlerinin seslendirildiği konsere Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Şefliğini Umut Özdiken'in, düzenlemelerini Hasan Özer Özbay ve İsmail Tepe'nin yaptığı konserde usta isimlerin birbirinden seçkin eserleri seslendirildi.

Gecenin sonunda ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, Şef Özdiken yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'na çiçek takdim etti.