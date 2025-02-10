Ustalara Saygı Konseri Antalya'da Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Ustalara Saygı Konseri Antalya'da Yoğun İlgi Gördü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Barış Manço, Cem Karaca, Neşet Ertaş, Erkin Koray ve Ayten Alpman'ı anmak üzere 'Ustalara Saygı Konseri' düzenledi. Konserde, usta sanatçıların sevilen eserleri seslendirildi ve etkinlik yoğun ilgiyle karşılandı.

10.02.2025 12:48  Güncelleme: 14:37
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin unutulmaz isimleri Barış Manço, Cem Karaca, Neşet Ertaş, Erkin Koray ve Ayten Alpman'ı "Ustalara Saygı Konseri" ile andı. Usta sanatçıların bir döneme damga vuran parçalarının seslendirildiği konser yoğun ilgi gördü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası tarafından gerçekleştirilen Ustalara Saygı Konseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda yapıldı. Usta sanatçılar Barış Manço, Cem Karaca, Neşet Ertaş, Ayten Alpman ve Erkin Koray'ın eserlerinin seslendirildiği konsere Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Şefliğini Umut Özdiken'in, düzenlemelerini Hasan Özer Özbay ve İsmail Tepe'nin yaptığı konserde usta isimlerin birbirinden seçkin eserleri seslendirildi.

Gecenin sonunda ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, Şef Özdiken yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'na çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ustalara Saygı Konseri Antalya'da Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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