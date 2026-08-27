Üstel'den Barcelona Kampı Tepkisi - Son Dakika
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Üstel'den Barcelona Kampı Tepkisi

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Barcelona'nın gençler futbol kampının iptaline sert tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İspanyol kulübü Barcelona'nın ülkesinde düzenleyeceği gençler için futbol eğitim kampının Rumların baskıları sonucu iptal edilmesine tepki göstererek, "Barcelona kampının iptalini başarı saymak izolasyonun itirafıdır." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Üstel, Barcelona'nın 11 Eylül'de KKTC'de yapacağını duyurduğu gençler için futbol kampının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Rum Futbol Federasyonu ve aşırı sağcı Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) girişimleri sonrasında iptal edilmesine sert tepki gösterdi.

Üstel, söz konusu kampın, siyasi bir faaliyet veya tanınma girişimi olmadığını, Kıbrıslı Türk çocukların ve gençlerin dünyaca tanınmış bir futbol akademisiyle buluşacağı bir spor etkinliği olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkı bu adanın asli ve eşit sahibidir. Bu topraklarda özgürce yaşamak, gelişmek, spor yapmak, eğitim görmek, üretmek ve dünyayla buluşmak bizim en doğal hakkımızdır. Hiçbir siyasi baskı, hiçbir diplomatik girişim ve hiçbir izolasyon politikası bizi bu haklarımızdan vazgeçiremeyecektir."

İspanyol kulübü Barcelona'nın KKTC'de gençler için düzenleyeceği futbol eğitim kampının Rumların baskıları sonucu iptal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Üstel, "Barcelona kampının iptalini başarı saymak izolasyonun itirafıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Üstel, Rumların KKTC'deki etkinlik ve gelişmeleri uluslararası kuruluşlara şikayet etmeyi alışkanlık haline getirdiğini de belirterek, KKTC'nin ana vatan Türkiye'nin desteğiyle dünyayla buluşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ünal Üstel, Politika, Kıbrıs, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üstel'den Barcelona Kampı Tepkisi - Son Dakika

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