Usulsüz Balık Avına Ceza - Son Dakika
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Usulsüz Balık Avına Ceza

Tarsus'ta 3 kişiye yasak avlanmadan 14 bin lira ceza kesildi, malzemelere el konuldu.

30.01.2025 11:16
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Mersin'in Tarsus ilçesinde usulsüz balık avladıkları belirlenen 3 kişiye 14 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, Tarsus Çayı'nda denetim yaptı.

Denetimde yasak avlanma malzemeleriyle balık tuttukları tespit edilen 3 kişiye 14 bin lira ceza kesildi.

Ekipler, malzemelere el koydu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Usulsüz Balık Avına Ceza - Son Dakika

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