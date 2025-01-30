Usulsüz Balık Avına Ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde usulsüz balık avladıkları belirlenen 3 kişiye 14 bin lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, Tarsus Çayı'nda denetim yaptı.
Denetimde yasak avlanma malzemeleriyle balık tuttukları tespit edilen 3 kişiye 14 bin lira ceza kesildi.
Ekipler, malzemelere el koydu.
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