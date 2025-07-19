Usulsüz Çakar Lambaya 276 Bin Ceza

Çorum'un Alaca ilçesinde usulsüz çakar lamba kullanılan aracın sürücüsüne ve sahibine 138 bin 172'şer lira ceza kesildi.

İlçe merkezinde usulsüz çakar kullanıldığı ihbarı üzerine 06 EHM 128 plakalı araç, polis ekiplerince Zile Caddesi'nde durduruldu.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptığı incelemede ön tampon ve arka camda bulunan çakar lambaların usulsüz olduğunu belirledi.

Sürücü Yıldız U. ve araç sahibine, "yetkisiz çakar kullanma" suçundan 138 bin 172'şer lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken araç ise 30 gün trafikten men edildi.