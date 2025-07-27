Uttarakhand'da Tapınak İzdihamı: 6 Ölü

YENİ DELHİ, 27 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde pazar günü bir Hindu tapınağında yaşanan izdihamda en az 6 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.

İzdiham, Uttarakhand'ın başkenti Dehradun'un yaklaşık 53 kilometre güneyinde yer alan Haridwar bölgesindeki Mansa Devi tapınağında meydana geldi.

Üst düzey bir polis yetkilisi, tapınak güzergahının 100 metre aşağısındaki merdivenlerde ibadet için gelen bir kişiye elektrik çarptığı yönündeki söylentinin kalabalığı paniğe sürüklediğini ve ardından izdihama neden olduğunu belirterek, "Olayı soruşturuyoruz" dedi.

Yetkililer, yardım ve kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere polis ve Eyalet Afet Müdahale Gücü'nü olay yerine sevk etti.

Haridwar, Hindular için önemli dini merkezlerden biri. Polis, izdiham öncesinde tapınağın önünde büyük bir kalabalığın toplandığını açıkladı.

Televizyon görüntüleri, yaralıların ambulanslarla hastaneye götürüldüğünü ve tedavi altına alındığını gösteriyor.

Polis ölü sayısının artmasından endişe ediyor.