Üvey Oğul Av Tüfeğiyle Babasını Vurdu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde üvey oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kocagür köyünde yaşayan Emrullah Çiloğlu (37) ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmaya Emrullah Çiloğlu'nun üvey oğlu Y.S.A. (17) da dahil oldu. Y.S.A. annesiyle kavga eden Çiloğlu'na evdeki av tüfeğiyle ateş etti.

Olayı duyanların ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çiloğlu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çiloğlu'nun cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

Şüpheli Y.S.A, jandarma tarafından gözaltına alındı.