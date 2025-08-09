UYGAD 4. Kongresi Yapıldı

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği, (UYGAD) 4.Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede Mevlüt Yüksel yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim kurulu tüzük değişikliği ile 27 kişiye yükseldi.

Medyanın yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri ile de bilinen Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği, (UYGAD) yeni yönetimini oluşturdu. 2016 yılında Tuzla'da kurulan,Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD)'nin 4.Olağan Kongresi, 26 Temmuz'da Bakırköy Zühüratbaba'da bulunan Bakırköylüler Derneği'nde gerçekleştirildi.

Kongrede Mevlüt Yüksel yeniden başkan seçildi. Yüksel'in önerisi ile 17 asil ve 9 yedek üyeden oluşan yönetim kurulu, oybirliği ile alınan karar sonucu 27 asil ve 15 yedek olarak değiştirildi. Yeniden başkan seçilen Mevlüt Yüksel konuşmasında, yeni yönetim kurulunun büyüyerek daha da güçlendiğini belirtti. Yeni döneme yeni projeler hazırladıklarını belirten Yüksel, 30 il ve 8 ülkede olan UYGAD temsilciliklerinin sayısının da artırılacağını vurguladı.