Uysal Altundağ: Emeğimizin Karşılığını İstiyoruz

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Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, "Biz çok şey istemiyoruz, biz alın terimizle hakça kazanmak, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz." dedi.

Türk Metal Sendikası Karadeniz Ereğli Şubesi Genişletilmiş Temsilciler Meclisi Toplantısı için ilçeye bağlı Gülüç beldesine gelen Altundağ, bir otelde sendikaya bağlı Erdemir'de çalışan üyelerle buluştu.

Burada konuşan Altundağ, alın terinin karşılığını almanın umuduyla yeni bir yılı karşılamak istediklerini söyledi.

Karadeniz Ereğli'nin sıradan bir yer, Erdemir'in ise herhangi bir iş yeri olmadığını ifade eden Altundağ, buranın sanayinin can damarı, emeğin kenti olduğunu dile getirdi.

Altundağ, yıllar içerisinde büyük kazanımlar elde ettiklerini anlatarak, "Erdemir'in varlığı kadar sürekliliği de Türkiye için önemliyse Erdemir emekçilerinin refahı, mutluluğu da o kadar önemli, değerlidir. Bizim işçi hak ve özgürlük, ekmek mücadelesinde işçimizin desteği ve varlığına, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Gerektiğinde günü geldiğinde birlikte mücadele etmeye çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

Son dönemde küresel bir kriz yaşandığını dile getiren Altundağ, şöyle devam etti:

"Sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde krizin etkileri görülüyor. Özellikle Avrupa'daki sendikacı dostlarımız, katıldığımız her toplantıda bu sorunları dile getiriyor. Sorunlar çözülmesi bir yana sorunlar katlanarak artmaya devam ediyor. En önemlisi böyle dönemlerde yaşanan her türlü olumsuzluğun faturasını tüm dünyada emekçiler ödüyor."

"Üretmek, kazanmak ve kazandırmak istiyoruz"

Altundağ, ülke ekonomisiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Biz yalnızca ve yalnızca hak ettiğimiz ücreti istiyoruz. Hakkımızı almak için birlik ve dirliğimizi korumalı, birlikte olmayı bilmeliyiz." dedi.

Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını talep eden Altundağ, Erdemir'de 30. Dönem Toplu İş Sözleşme taslaklarını verdiklerini, 24 Eylül'de de ilk sözleşme görüşmesini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

İki aylık müzakere sonucunda iş veren sendikasıyla anlaşamadıklarını ve uyuşmazlık zaptını tuttuklarını anımsatan Altundağ, "2 gün önce de yasal olarak başlayan arabulucu ile bir araya geldik. Anlaşma olmadı. Biz üretmek, kazanmak ve kazandırmak istiyoruz. Yüksek fırının karşısında biz terliyoruz, dünyanın en ağır sektöründe üretim rekorlarını biz kırıyoruz. O fabrikanın tüten, yanan bacasında bizim ateşimiz, emeğimiz var, kimse görmezden gelmesin." diye konuştu.

Altundağ, ülke gerçekleri ile iş yeri gerçeklerini birlikte düşünen makul taleplerden oluşan bir taslak oluştuklarından bahsederek, "Bizim amacımız huzur bozmak, kargaşa çıkarmak değil. Biz çok şey istemiyoruz, biz alın terimizle hakça kazanmak, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.