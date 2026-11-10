Uysal, Atatürk\'ün 88. yılı için \'Rahmetle Atam\' mesajı yayımladı

Uysal, Atatürk'ün 88. yılı için 'Rahmetle Atam' mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Atatürk'ün vefatının 88. yılı nedeniyle sosyal medyadan mesaj yayımladı. Uysal, 'Rahmetle Atam' ifadelerini kullanırken Atatürk'ün hayatını anlatan 1 dakika 34 saniyelik videoyu da paylaştı.
(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "57 yıllık bir ömür, sonsuz bir miras; Rahmetle Atam" ifadelerini kullandı.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Uysal, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "57 Yıllık bir ömür, sonsuz bir miras; Rahmetle Atam" ifadelerine yer verdi.
Uysal, mesajıyla Demokrat Parti tarafından hazırlanan, Atatürk'ün hayatının anlatıldığı bir dakika 34 saniyelik videoyu da paylaştı.
Kaynak: ANKA
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