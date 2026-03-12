Uysal'dan İstiklal Marşı Mesajı - Son Dakika
Uysal'dan İstiklal Marşı Mesajı

12.03.2026 11:24
Gültekin Uysal, İstiklal Marşı'nın 105. yılı vesilesiyle Mehmet Akif Ersoy'u andı.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, milletimize 'Milli Marş' olarak kabul eden aziz heyeti ve elbette İstiklal Marşı'ndan da ilham alarak Milli Mücadelemizi komuta eden, Kurucu Liderimiz Büyük Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum" mesajını paylaştı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Uysal'ın, mesajı şöyle:

"İstiklal Marşımızın kabulünün 105. yılında Türk Milletine darlıkta ferahlığı, yoklukta kudreti gösteren, Aziz Milletimize sadece dün için değil her daim zorluklar karşısında kurtuluşun parolası olmuş dizeleri yazan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, Merhum Bestecisi Zeki Üngör'ü, kıymetli oyları ile bu veciz eseri bizlere, Milletimize 'Milli Marş' olarak kabul eden Aziz Heyeti ve elbette İstiklal Marşı'ndan da ilham alarak Milli Mücadelemizi komuta eden, Kurucu Liderimiz Büyük Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

Mehmet Akif Ersoy, Gültekin Uysal, Edebiyat, Kültür, Güncel, Son Dakika

11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
10:43
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
07:55
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
06:06
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
