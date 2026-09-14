Uysal, eğitim düzeni için \'tercih değil zorunluluk\' dedi

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bir ülkenin gerçek zenginliği, sahip olduğu kaynaklardan önce yetiştirdiği insanlardır. Bu sebeple çocuklarımızın nitelikli eğitime eşit şartlarda ulaşabildiği; öğretmenlerimizin itibarının, emeğinin ve liyakatinin esas alındığı bir eğitim düzeni Türkiye'nin geleceği için bir tercih değil, zorunluluktur" ifadesini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yeni bir eğitim-öğretim yılına başlarken, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin heyecanını hep birlikte paylaşıyoruz. Bir ülkenin gerçek zenginliği, sahip olduğu kaynaklardan önce yetiştirdiği insanlardır. Bu sebeple çocuklarımızın nitelikli eğitime eşit şartlarda ulaşabildiği; öğretmenlerimizin itibarının, emeğinin ve liyakatinin esas alındığı bir eğitim düzeni Türkiye'nin geleceği için bir tercih değil, zorunluluktur. Başta fedakar öğretmenlerimiz olmak üzere, öğrencilerimizin ve velilerimizin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyor; 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ülkemize, milletimize ve bütün eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."