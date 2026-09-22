Uysal, Manisa Turgutlu'da okul saldırısında ihmalin karanlıkta bırakılmamasını istedi - Son Dakika
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Uysal, Manisa Turgutlu'da okul saldırısında ihmalin karanlıkta bırakılmamasını istedi

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Uysal, Manisa Turgutlu\'da okul saldırısında ihmalin karanlıkta bırakılmamasını istedi
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa Turgutlu'da okul önünde yaşanan silahlı saldırıya tepki gösterdi. Saldırının her yönüyle, hiçbir ihmal karanlıkta bırakılmadan araştırılmasını; silaha erişimden okul güvenliğine kadar hususların açıklığa kavuşturulmasını istedi.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun önünde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin, "Hadisenin bütün yönleriyle ve hiçbir ihmal karanlıkta bırakılmadan araştırılması; silaha erişimden okul güvenliğine kadar tüm hususların açıklığa kavuşturulması zaruridir" dedi.

Gültekin Uysal, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Turgutlu'da, evlatlarımızın eğitim gördüğü bir okulun önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle telin ediyoruz. Okullarımızın kapısına kadar ulaşan şiddet, yalnızca bir asayiş meselesi olarak görülemez. Çocuklarımızın güven içinde eğitim görebilmesi, devletin en temel sorumluluklarından biridir. Hadisenin bütün yönleriyle ve hiçbir ihmal karanlıkta bırakılmadan araştırılması; silaha erişimden okul güvenliğine kadar tüm hususların açıklığa kavuşturulması zaruridir. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine, Manisamıza ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA
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